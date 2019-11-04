Лас-Вегас, США, , 13:08 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов попросил президента UFC Дэну Уайта поговорить с президентом США Дональдом Трампом о визе для своего отца Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом он написал в Instagram.

Хабиб Нурмагомедов Иван Шилов © ИА REGNUM

Уайт опубликовал в соцсети фотографию, на которой он вместе с Трампом смотрит бой. В комментариях к этому посту Нурмагомедов написал: «Спроси его, где виза моего отца».

https://www.instagram.com/p/B4aIpTpl5sD/

Отметим, что Абдулманап Нурмагомедов уже долгое время не может получить американскую визу, которая по неизвестным причинам была аннулирована в 2016 году.

Из-за этого Нурмагомедов-старший не смог присутствовать на боях сына, которые проводились в США.

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