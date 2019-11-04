Ижевск, , 12:55 — REGNUM По итогам чемпионата Европы по дзюдо среди юниоров, который завершился в Ижевске 3 ноября, сборная России завоевала первое командное место в общем зачете.

Финальные соревнования принесли в копилку российской сборной две бронзовые медали, их завоевали спортсмены в весе до 90 кг Юрий Божа и Роман Донцов.

Всего на счету российской сборной 10 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и две бронзовых.

Как сообщало ИА REGNUM, первенство Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет проходило в Ижевске в крытом катке «Олимпиец» в 1−3 ноября. В них принимают участие 338 спортсменов из 31 страны: из Азербайджана, Австрии, Польши, Турции, Венгрии, Сербии, Нидерландов, Грузии и Германии и других стран.

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