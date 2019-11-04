Ливерпуль, Великобритания, , 12:51 — REGNUM Южнокорейский форвард футбольного лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин получил в свой адрес расистские оскорбления на матче одиннадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с ливерпульской командой «Эвертон» Об этом 4 ноября сообщает Sky Sports.

По данным источника, в такого рода выкриках в адрес южнокорейского футболиста был уличён один из фанатов «Эвертона», и ливерпульский клуб уже выпустил заявление, в котором осудил данный поступок и дал обещание провести расследование этого инцидента.

Отметим, также в матче с «Эвертоном» Сон Хын Мин стал виновником эпизода, после которого португальский полузащитник ливерпульской команды Андре Гомеш получил перелом костей правой лодыжки.

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