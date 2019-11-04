Москва, , 12:12 — REGNUM Проморолик, посвящённый бою между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым, опубликован странице телеканала «Рен-ТВ» в Instagram.

В ролике упоминается стычка Емельяненко и Кокляева, которая произошла в начале октября. Спортсмены едва не подрались в одном из ресторанов Москвы. Тогда Кокляев получил рассечение брови, после того как Емельяненко бросил в него кепкой.

https://www.instagram.com/p/B4X1NQElr9h/

Напомним, 38-летний Емельяненко является бойцом смешанных единоборств. На его счету 36 боёв, в которых он одержал 28 побед (20 нокаутом) и потерпел семь поражений, ещё один поединок завершился вничью. 40-летний Кокляев — тяжелоатлет, он дебютирует в единоборствах.

Поединок между Емельяненко и Кокляевым состоится 29 ноября.

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