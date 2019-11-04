Стокгольм, , 12:05 — REGNUM Российский защитник хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтинг» Михаил Сергачёв поделился своими ожиданиями от двух матчей регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Баффало Сэйбрз», которые пройдут в Стокгольме.

Михаил Сергачёв Nhl.com

«И чем хорош этот выезд? Все наши парни рады приехать в Стокгольм, что мы можем показать НХЛ всей Европе», — приводит слова Сергачёва официальный сайт НХЛ.

Также 21-летний российский хоккеист отметил, что эти матчи — шанс показать себя и рассказал, что игроков его команды хорошее настроении и они здорово друг с другом общаются, не расстраиваясь из-за каких-либо возможных поводов.

Отметим, два матча регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтинг» и «Флорида Пантерз» пройдут в Стокгольме 8 и 9 ноября и начнутся в 22:00 мск и 21:00 мск соответственно.