Вашингтон, , 11:41 — REGNUM Чешский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана дал свой комментарий о первом в его карьере хет-трике, оформленном им в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Калгари Флеймз». Его слова приводит 4 ноября официальный сайт НХЛ.

«Я просто стараюсь работать и совершенствовать свой бросок», — заявил о своем хет-трике чешский хоккеист и добавил, что он таким образом пытается сфокусироваться на «правильных вещах».

Также игрок отметил, что «Вашингтон» в матче с «Калгари» здорово сыграл как одна команда.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл команду «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата с хет-триком Якуба Враны и двумя результативными передачами российского форварда Евгения Кузнецова.