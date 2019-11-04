Турин, Италия, , 11:39 — REGNUM Французский полузащитник футбольного туринского клуба «Ювентус» Андре Рабьо недоволен своим нынешним положением в команде и готов её покинуть. Об этом 4 ноября сообщает Le Journal du Dimanche.

По данным источника, мать 24-летнего футболиста — Вероник, которая одновременно является его футбольным агентом, в данный момент готова к поискам новой команды для своего сына.

Отметим, Андре Рабьо перешёл в туринский клуб летом нынешнего года из команды «Пари Се-Жермен» на правах свободного агента. Прошлой зимой у Рабьо случился конфликт с руководством «ПСЖ», из-за того, что игрок не стал продлевать свой контракт с клубом и был за это отстранен от работы с командой.