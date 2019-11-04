Манчестер, Великобритания, , 10:43 — REGNUM Испанский полузащитник и капитан футбольного клуба «Манчестер Сити» Давид Сильва не примет участия в матче двенадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с командой «Ливерпуль. Об этом 4 ноября сообщает The Mirror.

Давид Сильва Кирилл Венедиктов

Ранее капитан «МС» получил травму мышц и матче одиннадцатого тура с командой «Саутгемптон» (2:1 в пользу «МС») и из-за этого вынужден будет пропустить матч с «Аталантой» из Бергамо в Лиге Чемпионов 6 ноября и матч АПЛ 10 ноября с «Ливерпулем».

Напомним, Давид Сильва сыграл в нынешнем сезоне за «МС» в 14 матчах и отметился в них 2 голами и 5 результативными передачами.