Ливерпуль, Великобритания, , 10:24 — REGNUM Португальскому полузащитнику ливерпульского футбольного клуба «Эвертон» Андре Гомешу будет проведена хирургическая операция после очень серьёзной травмы, которую он получил в матче одиннадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с командой «Тоттенхэм». Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба «Эвертона».

"После прохождения осмотра подтвердилось, что у игрока перелом костей правой лодыжки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем отмечается, что игрок был сразу после инцидента доставлен в госпиталь в сопровождении врачей команды.

Отметим, Андре Гомеш получил травму в конце матча с «Тотенхэмом», когда получил подножку от корейского полузащитника лондонцев Сон Хын Мина и на него сверху свалился защитник «Тоттенхэма» Серж Орье из Кот-д'Ивуара.