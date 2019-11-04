Шэньчжэнь, Китай, 4 ноября 2019, 09:45 — REGNUM Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на шестую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга 4 ноября опубликована на сайте организации.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
(сс) Christian Mesiano

Свитолина дошла до финала итогового турнира WTA в Шэньчжене (Китай), в котором проиграла первой ракетке мира Эшли Барти. Она опередила в рейтинге Петру Квитову (Чехия) и Белинду Бенчич (Швейцария).

Кроме того румынская теннисистка Симона Халеп поднялась на четвёртую строчку, опередив канадку Бьянку Андрееску.

Лучшей из российских теннисисток является Анастасия Павлюченкова, которая занимает 30-е место в рейтинге.

Рейтинг WTA от 4 ноября:

  1. Эшли Барти (Австралия) — 7851.
  2. Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.
  3. Наоми Осака (Япония) — 5496.
  4. Симона Халеп (Румыния) — 5462.
  5. Бьянка Андрееску (Канада) — 5192.
  6. Элина Свитолина (Украина) — 5075.
  7. Петра Квитова (Чехия) — 4776.
  8. Белинда Бенчич (Швейцария) — 4745.
  9. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245.
  10. Серена Уильямс (США) — 3935.