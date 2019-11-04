Шэньчжэнь, Китай, 4 ноября 2019, 09:45 — REGNUM Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на шестую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга 4 ноября опубликована на сайте организации.
Свитолина дошла до финала итогового турнира WTA в Шэньчжене (Китай), в котором проиграла первой ракетке мира Эшли Барти. Она опередила в рейтинге Петру Квитову (Чехия) и Белинду Бенчич (Швейцария).
Кроме того румынская теннисистка Симона Халеп поднялась на четвёртую строчку, опередив канадку Бьянку Андрееску.
Лучшей из российских теннисисток является Анастасия Павлюченкова, которая занимает 30-е место в рейтинге.
Рейтинг WTA от 4 ноября:
- Эшли Барти (Австралия) — 7851.
- Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.
- Наоми Осака (Япония) — 5496.
- Симона Халеп (Румыния) — 5462.
- Бьянка Андрееску (Канада) — 5192.
- Элина Свитолина (Украина) — 5075.
- Петра Квитова (Чехия) — 4776.
- Белинда Бенчич (Швейцария) — 4745.
- Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245.
- Серена Уильямс (США) — 3935.