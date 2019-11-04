Шэньчжэнь, Китай, , 09:45 — REGNUM Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на шестую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга 4 ноября опубликована на сайте организации.

Элина Свитолина (сс) Christian Mesiano

Свитолина дошла до финала итогового турнира WTA в Шэньчжене (Китай), в котором проиграла первой ракетке мира Эшли Барти. Она опередила в рейтинге Петру Квитову (Чехия) и Белинду Бенчич (Швейцария).

Кроме того румынская теннисистка Симона Халеп поднялась на четвёртую строчку, опередив канадку Бьянку Андрееску.

Лучшей из российских теннисисток является Анастасия Павлюченкова, которая занимает 30-е место в рейтинге.

Рейтинг WTA от 4 ноября: