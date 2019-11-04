Лас-Вегас, США, , 10:08 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Хорхе Масвидаль, являющийся обладателем неофициального пояса BMF (главного мерзавца) Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), высказался о возможности своего поединка с бывшим чемпионом UFC — ирландцем Конором Макгрегором.

«Я надеру задницу этому мальчишке», — приводит слова Масвидаля BJpenn.com.

Также американец рассказал, что, по его мнению, люди хотят, чтобы Макгрегор был наказан за свои выходки и отметил, что бить по лицу стариков — это единственные поединки, которые ирландец способен выиграть.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября Хорхе Масвидаль стал победителем в поединке со своим соотечественником Нейтом Диазом на турнире UFC244 в Нью-Йорке, когда врачи запретили Диазу, получившему рассечение под правым глазом, продолжать поединок перед четвёртым раундом и рефери присудил ему поражение техническим нокаутом.