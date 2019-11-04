Москва, , 09:43 — REGNUM Российский боксёр Сергей Ковалёв, являющийся экс-чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), объяснил причины своего проигрыша нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу, являющемуся чемпионом мира по версии четырех организаций, в поединке, проходившем 3 ноября в Лас-Вегасе. Он рассказал об этом журналистам 4 ноября на пресс-конференции.

По словам Ковалёва, он почувствовал усталость после шестого раунда.

«Не успел как следует восстановиться после последнего боя, который прошёл совсем недавно», — объяснил российский боксер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года Сергей Ковалёв провёл удачную защиту титула чемпиона WBO в полутяжелом весе, одержав победу над британским боксёром Энтони Ярдом в поединке, проходившем в Челябинске.