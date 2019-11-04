Манчестер, Великобритания, , 09:41 — REGNUM Французский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет быстрее восстановиться от травмы и вернуться в команду, для которой новый сезон в английской Премьер-лиге (АПЛ) складывается неудачно.

«Я хочу вернуться на поле как можно раньше, чтобы помочь парням», — приводит слова Погбы Daily Mail, при этом футболист добавил, что самое главное в настоящий момент — восстановиться от полученной им травмы.

Также он рассказал, что чувствует себя опустошённым от проигрышей его команды и отметил, что худшее, что для него может быть — это видеть, как «МЮ» проигрывает, не имея возможности помочь клубу.

Отметим, Поль Погба получил травму лодыжки в матче АПЛ с «Рочдейлом» и усугубил её в игре с лондонским «Арсеналом». В нынешнем сезоне игрок провел пять матчей в АПЛ и отметился в них двумя результативными пасами.