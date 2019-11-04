Париж, , 09:22 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира, обойдя Новака Джоковича. Обновлённый рейтинг 4 ноября опубликован на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Рафаэль Надаль (сс) Carine06

Надаль дошёл до полуфинала «Мастерса» в Париже, после чего снялся из-за травмы. Джокович, в свою очередь, выиграл турнир, но, несмотря на это, уступил первую строчку.

Также в первой десятке произошли следующие изменения. Стефанос Циципас (Греция) поднялся на шестое место, опередив Александра Зверева (Германия). Маттео Берреттини (Италия) стал восьмым, Роберто Баутиста-Агут (Испания) — девятым, Гаэль Монфис (Франция) — десятым.

Из российских теннисистов Даниил Медведев сохранил за собой четвёртую строчку рейтинга, Карен Хачанов опустился с восьмого места на 17-е, а Андрей Рублёв — с 22-го на 23-е.

Рейтинг ATP от 4 ноября: