Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл 1100-й матч за клуб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 4 ноября сообщается на сайте клуба.

Российский нападающий вышел на лёд в матче с «Калгари Флэймз» и стал первым игроком в истории клуба, который провёл более 1100 матчей.

Напомним, Овечкин дебютировал в НХЛ в сезоне 2005/06, когда он подписал контракт с «Вашингтоном». Клуб выбрал Овечкина под первым номером драфта НХЛ.

Всего на счету форварда 669 заброшенных шайб в НХЛ и 561 результативная передача. В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Калгари» со счётом 4:2.