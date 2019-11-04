Индианаполис, США, , 09:29 — REGNUM Британский пилот команды автогонок серии «Формула-1» Мерседес Льюис Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом мира в данном виде гонок.

34-летний британский пилот занял второе место на этапе «Формулы-1» Гран-при США в Индианаполисе и стал за два этапа до окончания сезона недосягаем для ближайшего конкурента в чемпионской гонке — финна Валттери Боттаса, являющегося его партнером по команде.

Победу на Гран-при США одержал Валттери Боттас, который гарантировал себе этим второе место по итогам чемпионата. Третье занял голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят на Гран-при США финишировал на десятом месте, однако позднее был оштрафован на 5 секунд, что сделало его двенадцатым в общем зачете.

Отметим, Льюис Хэмилтон стал первым пилотом, которому удалось шест раз подряд стать чемпионом Формулы-1, а команда «Мерседес» стала первой командой, шесть раз подряд завоевавшей Кубок конструкторов.