Сан-Антонио, США, , 09:06 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл баскетболистов «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и закончилась победой гостей со счетом 96:103.

Наиболее результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. Его коллега по клубу Леброн Джеймс оформил в матче трипл-дабл с 21 очком, 11 подборами и 13 результативными передачами.

У «Сан-Антонио» самым результативным стал защитник Деджанте Мюррей, оформивший в матче дабл-дабл с 18 очками и 11 подборами.

Отметим, это пятая подряд победа «Лейкерс» и в следующем матче команда встретится с клубом «Чикаго Буллз». Для «Сан-Антонио» данное поражение стало вторым в последних пяти играх и далее клубу предстоит игра с командой «Атланта Хоукс».