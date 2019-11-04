Солт-Лейк-Сити, США, , 08:45 — REGNUM Российский конькобежец Виктор Ан стал вторым на дистанции 1000 метров у мужчин на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, проходившему в Солт-Лейк-Сити.

Второе время российского конькобежца составило 1 минуту 24,134 секунды.

Первое место у южнокорейского конькобежца Хван Дэ Хона, показавшего результат 1 минута 23,948 секунды. Третьим стал ещё один южнокорейский спортсмен Пак Чи Вон, который прошёл дистанцию за 1 минуту 24,228 секунды.

Ещё один российский спортсмен — Семен Елистратов, днем ранее ставший победителем на дистанции 1500 меторов, занял пятое, последнее место в финальном забеге с результатом 1 минута 24,634 секунды.

Отметим, это вторая серебряная награда шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити. 3 ноября он стал серебряным призером на дистанции 500 метров.