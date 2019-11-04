Майами, США, , 08:43 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» обыграл с разгромным счетом команду «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете «Американ Эйрлайнс-Арены» в Майами и закончилась со счетом 129:100.

При этом самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джеймс Харден, который набрал в матче 29 очков.

В составе победителей наиболее результативным оказался форвард Дункан Робинсон, сумевший набрать 23 очка во встрече. Еще 21 очко набрал его коллега по клубу — центровой Мейерс Леонард.

Отметим, это четвертая победа «Майами» в последних пяти играх и третье поражение «Хьюстона» в последних шести матчах.