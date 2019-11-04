Мюнхен, Германия, 4 ноября 2019, 08:18 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» уволила Нико Ковача с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что стороны расторгли соглашение по взаимному согласию. Решение об отставке было принято из-за неудовлетворительных результатов команды.
Исполняющим обязанности главного тренера команды будет помощник Ковача Ханс Флик. В настоящее время «Бавария» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии, в активе команды 18 очков.
Напомним, Ковач стал главным тренером «Баварии» летом 2018 года. Под его руководством команда стала чемпионом Германии, выиграла Кубок и Суперкубок страны.
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