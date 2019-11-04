Солт-Лейк-Сити, США, , 08:39 — REGNUM Российская мужская конькобежная сборная выиграла в эстафете на этапе Кубка мира (КМ) по шорт-треку, проходившему в Солт-Лейк-Сити.

В составе сборной России выступали Даниил Ейбог, Павел Ситников, Виктор Ан и Семен Елистратов, они прошли дистанция в 5 тысяч метров за 6 минут 43,662 секунды.

Второе место заняла мужская сборная Южной Кореи с результатом 6 минут 43,743 секунды. Третье — у канадской сборной, которая показала результат 6 минут 43,883 секунды.

Отметим, в общей сложности сборная России завоевала на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити шесть золотых наград.