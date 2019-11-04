Анахайм, США, , 08:08 — REGNUM Хоккейный клуб «Чикаго Блекхоукс» обыграл в овертайме хоккеистов «Анахайм Дакз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась в овертайме победой гостей со счетом 2:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. В составе «Чикаго» шайбами отличились Адам Боквист (10-я минута) и Алекс Дебринкэт (16-я при игре 5×3). У «Анахайм» голы забили Сэм Стил (33-я) и Ник Ритчи (47-я в большинстве).

В овертайме же гости оказались сильнее и победили с помощью шайбы Патрика Кейна, забитой им на 61-й минуте.

Отметим, это первая победа «Чикаго» в последних трёх матчах и первое поражение «Анахайма» также за последние три игры.