Амстердам, , 08:07 — REGNUM Главный тренер национальной футбольной сборной Нидерландов Рональд Куман подтвердил наличие в его контракте опции о переходе его на пост главного наставника футбольного клуба «Барселона» после чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Его слова об этом 4 ноября приводит AS.

«Да, в контракте говорится только о «Барселоне», а также времени после чемпионата Европы-2020», — заявил Куман.

Также он подчеркнул, что при этом никуда в настоящее время не собирается уходить с занимаемого им поста. Его контракт со сборной Нидерландов рассчитан до лета 2022 года.

Отметим, Рональд Куман играл в составе «Барселоны» во время карьеры игрока с 1989 по 1995 год и по её окончании с 1998 по 2000 входил в тренерский штаб команды. В настоящее время главным тренером «Барселоны» является Эрнесто Вальверде, его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года