Торонто, Канада, , 08:07 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан второй звездой матча регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Калгари Флеймз».

Первой звездой матча был признан чешский форвард «Вашингтона» Якуб Врана, который оформил в матче первый в своей карьере хет-трик.

Евгений Кузнецов был признан второй звездой за две результативные передачи, которые он записал в игре на свой счет.

Третьей звездой матча был признан форвард «Калгари» Эндрю Манджапане, набравший во встрече 2(шайба + результативная передача) очка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл команду «Калгари Флеймз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.