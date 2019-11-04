Брешиа, Италия, , 07:48 — REGNUM Футбольный клуб «Брешия» объявил об отставке своего главного тренера Эудженио Корини после поражения команды в одиннадцатом туре итальянской Серии А от клуба «Верона». Об этом 4 ноября сообщается на официальном сайте «Брешии».

По итогам проигрыша от «Вероны», серия «Брешии» без выигрышей достигла шести подряд игр (пять проигрышей и одна ничья) и на данный момент команда находится на восемнадцатой строчке турнирной таблицы итальянской Серии А с 7 очками в активе.

Отметим, также в матче между «Брешией» и «Вероной» произошёл скандальный случай, когда болельщики стали кричать расистские оскорбления в адрес форварда «Брешии» Марио Балотелли. В ответ футболист запустил в них мячом и отправился в раздевалку, показав рукой, что он отказывается играть дальше. Партнеры по команде убедили его вернуться на поле, а матч был остановлен из-за этого на несколько минут.