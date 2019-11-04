Торонто, Канада, , 07:48 — REGNUM Департамент безопасности североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подверг дисквалификации на два матча форварда клуба «Калгари Флеймз» Милана Лучича. Об этом 4 ноября сообщает официальный сайт НХЛ.

Лучич был дисквалифицирован за грубость за эпизод в матче с командой «Коламбус Блю Джекетс», когда он ударил по лицу нападающего «Блю Джекетс» Коула Шервуда на пятой минуте второго периода игры. Также Лучич был удален с поля на 4 минуты в матче за этот поступок.

Также сообщается, что с игрока будет удержано $64 516 в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

Отметим, матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Калгари Флеймз» и «Коламбус Блю Джекетс» состоялся 3 ноября и закончился в пользу «Калгари» со счетом 3:0.