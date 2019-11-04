Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл команду «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:2.

Главным героем игры стал чешский форвард «Вашингтона» Якуб Врана, который оформил в матче первый в своей карьере хет-трик (12-я, 16-я и 36-я минуты), ещё одна шайба на счету Ларса Эллера (43-я в большинстве).

У «Калгари» голами отличились Эндрю Манджапане (6-я) и Элиас Линдхольм (20-я).

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился в матче двумя результативными передачами, российский капитан столичного американского клуба Александр Овечкин и российский защитник клуба Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями в матче, российский голкипер команды Илья Самсонов смог отразить 25 из 27 бросков по его воротам.

Отметим, это четвертая подряд победа «Вашингтона» и первое поражение «Калгари» в последних двух играх.