Рим, 4 ноября 2019, 07:23 — REGNUM 3 ноября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» был разыгран матч между командами «Милан» и «Лацио» в рамках 11-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2019/20. Игра завершилась волевой победой римлян.
MVP противостояния с оценкой 8.10 стал испанский атакующий полузащитник Луис Альберто, отдавший одну голевую передачу, совершивший 3 успешные обводки и подавший 4 корнера. Точность передач футболиста составила 79%.
«Милан» с 13-ю баллами остался на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата. «Лацио» поднялся на 5-ю строчку, набрав 21 очко и обойдя «Аталанту» и «Наполи».
Статистика матча («Милан"/"Лацио»)
Удары 11/8
Удары в створ 3/5
Владение 48%/52%
Нарушения 13/13
Угловые 8/4
Оценки портала WhoScored 6.60/6.75
Стартовые составы на матч:
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Эрнандес, Дуарте, Беннасер, Крунич, Пакета, Кастильехо, Чалханоглу, Пентек.
Запас: Бонавентура (↑ 85), Борини, Конти, Леау (↑ 53), Ребич (↑ 35), Билья, Рейна, Кальдара, Габбиа, Родригес, Кесси, Доннарумма.
Главный менеджер: Стефано Пиоли.
«Лацио»: Стракоша, Баштуш, Раду, Ачерби, Лейва, Лулич, Милинкович-Савич, Альберто, Лаццари, Корреа, Иммобиле.
Запас: Фелипе, Габаррон, Лукаку, Бериша, Пароло (↑ 60), Кайседо (↑ 60), Хони, Гуэррьери, Катальди (↑ 82), Адеканье, Марушич, Вавро.
Бригада арбитров: Джампаоло Кальварезе | Алессандро Костанцо | Стефано Алассио | Шан Лука Сакки.
Главный менеджер: Симоне Индзаги.
Желтые карточки: Милинкович-Савич, Дуарте — 51, Крунич — 55, Раду — 64, Пароло — 64, Лейва — 70, Беннасер — 87, Катальди — 88.
Забитые мячи: Чиро Иммобиле (Мануэль Лаццари) 25 — 0:1, Баштуш (автогол) 28 — 1:1, Хоакин Корреа (Луис Альберто) 83 — 1:2.