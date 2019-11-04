Рим, , 07:23 — REGNUM 3 ноября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» был разыгран матч между командами «Милан» и «Лацио» в рамках 11-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2019/20. Игра завершилась волевой победой римлян.

MVP противостояния с оценкой 8.10 стал испанский атакующий полузащитник Луис Альберто, отдавший одну голевую передачу, совершивший 3 успешные обводки и подавший 4 корнера. Точность передач футболиста составила 79%.

«Милан» с 13-ю баллами остался на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата. «Лацио» поднялся на 5-ю строчку, набрав 21 очко и обойдя «Аталанту» и «Наполи».

Статистика матча («Милан"/"Лацио»)

Удары 11/8

Удары в створ 3/5

Владение 48%/52%

Нарушения 13/13

Угловые 8/4

Оценки портала WhoScored 6.60/6.75

Стартовые составы на матч:

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Эрнандес, Дуарте, Беннасер, Крунич, Пакета, Кастильехо, Чалханоглу, Пентек.

Запас: Бонавентура (↑ 85), Борини, Конти, Леау (↑ 53), Ребич (↑ 35), Билья, Рейна, Кальдара, Габбиа, Родригес, Кесси, Доннарумма.

Главный менеджер: Стефано Пиоли.

«Лацио»: Стракоша, Баштуш, Раду, Ачерби, Лейва, Лулич, Милинкович-Савич, Альберто, Лаццари, Корреа, Иммобиле.

Запас: Фелипе, Габаррон, Лукаку, Бериша, Пароло (↑ 60), Кайседо (↑ 60), Хони, Гуэррьери, Катальди (↑ 82), Адеканье, Марушич, Вавро.

Бригада арбитров: Джампаоло Кальварезе | Алессандро Костанцо | Стефано Алассио | Шан Лука Сакки.

Главный менеджер: Симоне Индзаги.

Желтые карточки: Милинкович-Савич, Дуарте — 51, Крунич — 55, Раду — 64, Пароло — 64, Лейва — 70, Беннасер — 87, Катальди — 88.

Забитые мячи: Чиро Иммобиле (Мануэль Лаццари) 25 — 0:1, Баштуш (автогол) 28 — 1:1, Хоакин Корреа (Луис Альберто) 83 — 1:2.