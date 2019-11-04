Париж, , 07:22 — REGNUM 3 ноября в Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа Гишар» был разыгран матч между командами «Сент-Этьен» и «Монако» в рамках 12-го тура регулярного сезона французской Лиги 1 2019/20. Игра завершилась минимальной победой хозяев.

Лучшим игроком встречи с оценкой 7.98 стал вингер национальной сборной Габона Денис Атанасе Буанга, забивший единственный мяч, совершивший 2 успешные обводки и 2 отбора и выигравший 2 верховые дуэли. Точность передач футболиста составила 73%.

«Сент-Этьен», поднялся на 8-ю позицию, набрав 18 очков и обойдя «Ниццу», «Амьен», «Монпелье», «Лион» и «Брест». «Монако» с 15-ю баллами остался на 15-й строчке.

Статистика матча («Сент-Этьен"/"Монако»)

Удары 11/11

Удары в створ 5/2

Владение 42%/58%

Нарушения правил 12/10

Поданные угловые 2/1

Оценки портала WhoScored 6.87/6.34

Стартовые составы на матч:

«Сент-Этьен»: Рюффье, Салиба, Колодзейчак, Фофана, Сильва, Буанга, Дебюши, Юссуф, Кабай, Амума.

Запас: Мукуди, Трауко (↑ 76), Онора, Ахолу (↑ 31), Норден (↑ 82), Берич, Мулен.

«Монако»: Лекомт, Жемерсон, Глик, Бадиашиле, Сильва, Мартинш, Головин, Диаш, Хенрихс, Бен-Йеддер, Кейта.

Запас: Субашич, Туре (↑ 78), Марипан, Агилар (↑ 69), Загре, Огюстен (↑ 65), Бошилья.

Бригада арбитров: Жером Брисар | Фредерик Акет | Бенджамин Паже | Тома Леонар.

Желтые карточки: Ахолу — 32, Сильва — 79, Бен-Йеддер — 90, Хенрихс — 90.

Красные карточки: Агилар — 90.

Забитые мячи: Баунга Денис 59 — 1:0.