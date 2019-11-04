Лондон, , 07:21 — REGNUM 3 ноября в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч между командами «Эвертон» и «Тоттенхэм» в рамках 11-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон со счетом 1:1.

Лучшим игроком матча с оценкой 7.78 стал ивуарийский латераль Серж Орье, отличившийся 5-ю успешными отборами, 2-мя выигранными верховыми дуэлями и 1-й обводкой. Точность передач игрока составила 75%.

«Тоттенхэм», набрав 15 очков, поднялся на 8-ю позицию. «Эвертон» с 10-ю баллами остался на 17-й позиции в непосредственной близости с зоной вылета.

Статистика матча («Эвертон"/"Тоттенхэм»)

Удары 7/4

Удары в створ 3/1

Владение 44%/56%

Нарушения 7/7

Угловые 5/2

Оценки портала WhoScored 6.53/6.52

Стартовые составы на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Динь, Мина, Сидибе, Делф, Уолкотт, Гомеш, Ивоби, Дэвис, Ришарлисон.

Запас: Кин, Калверт-Льюин (↑ 83), Сигурдссон (↑ 84), Тосун (↑ 68), Коулман, Кин, Лессль.

«Тоттенхэм»: Гадзанига, Алдервейрелд, Дэвис, Орье, Санчес, Сон, Сиссоко, Алли, Эриксен, Н’Домбеле, Моура.

Запас: Винкс, Ворм, Дайер, Ло Чельсо (↑ 73), Сесеньон, Фойт (↑ 88), Пэрротт.

Бригада арбитров: Мартин Аткинсон | Ли Беттс | Питер Киркап | Давид Кут.

Желтые карточки: Уолкотт — 30, Эриксен — 31, Н’Домбеле — 65.

Красные карточки: Сон — 79.

Забитые мячи: Деле Алли (Сон Хын Мин) 63 — 0:1, Дженк Тосун (Люка Динь) 90+8 — 1:1.