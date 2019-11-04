Лондон, 4 ноября 2019, 07:21 — REGNUM 3 ноября в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч между командами «Эвертон» и «Тоттенхэм» в рамках 11-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон со счетом 1:1.
Лучшим игроком матча с оценкой 7.78 стал ивуарийский латераль Серж Орье, отличившийся 5-ю успешными отборами, 2-мя выигранными верховыми дуэлями и 1-й обводкой. Точность передач игрока составила 75%.
«Тоттенхэм», набрав 15 очков, поднялся на 8-ю позицию. «Эвертон» с 10-ю баллами остался на 17-й позиции в непосредственной близости с зоной вылета.
Статистика матча («Эвертон"/"Тоттенхэм»)
Удары 7/4
Удары в створ 3/1
Владение 44%/56%
Нарушения 7/7
Угловые 5/2
Оценки портала WhoScored 6.53/6.52
Стартовые составы на матч:
«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Динь, Мина, Сидибе, Делф, Уолкотт, Гомеш, Ивоби, Дэвис, Ришарлисон.
Запас: Кин, Калверт-Льюин (↑ 83), Сигурдссон (↑ 84), Тосун (↑ 68), Коулман, Кин, Лессль.
«Тоттенхэм»: Гадзанига, Алдервейрелд, Дэвис, Орье, Санчес, Сон, Сиссоко, Алли, Эриксен, Н’Домбеле, Моура.
Запас: Винкс, Ворм, Дайер, Ло Чельсо (↑ 73), Сесеньон, Фойт (↑ 88), Пэрротт.
Бригада арбитров: Мартин Аткинсон | Ли Беттс | Питер Киркап | Давид Кут.
Желтые карточки: Уолкотт — 30, Эриксен — 31, Н’Домбеле — 65.
Красные карточки: Сон — 79.
Забитые мячи: Деле Алли (Сон Хын Мин) 63 — 0:1, Дженк Тосун (Люка Динь) 90+8 — 1:1.