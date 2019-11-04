Милан, Италия, , 07:23 — REGNUM Футбольный клуб из Рима «Лацио» обыграл футболистов «Милана» в матче одиннадцатого тура итальянской Серии А.

Игра прошла на поле стадиона «Сан-Сиро» в Милане и закончилась победой гостей со счетом 1:2.

Все мячи в матче оказались на счету футболистов «Лацио». На 25-й минуте форвард Чиро Иммобиле открыл счет в игре, на 28-й ангольский защитник клуба Баштуш отправил мяч в собственные ворота, чем сравнял для «Милана» счёт, и на 83-й аргентинский полузащитник римской команды Хоакин Корреа вновь вывел свой клуб вперёд, что и стало окончательным результатом.

Отметим, по итогам встречи в активе «Лацио» 21 очко и это позволило клубу подняться на четвертое место турнирной таблицы итальянской Серии А. У «Милана» одиннадцатое место и 13 очков.