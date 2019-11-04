Сент-Этьен, Франция, , 07:14 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» потерпел поражение от футболистов «Сент-Этьена» в матче двенадцатого тура французской футбольной Лиги 1.

Игра состоялась на поле стадиона «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный в матче гол был забит гобонским хавбеком «Сент-Этьена» Дени Буанга, который отличился на 59-й минуте встречи.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом состав и отыграл весь матч, однако не отметился в нем результативными действиями.

Отметим, по итогам матча «Сент-Этьен» набрал 18 очков, что позволило ему занять восьмую строчку турнирной таблицы французской Лиги 1. У «Монако» 15 очков и пятнадцатое место.