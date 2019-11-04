Южно-Сахалинск, , 03:42 — REGNUM Более 500 спортсменов приняли участие в ночном забеге в честь Дня народного единства на Сахалине, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Старт забегу был дан на площади Славы в Южно-Сахалинске, в нём приняли участие жители региона всех возрастов, в том числе, участники проекта «Сахалинское долголетие», а также гости островного региона из Владивостока и Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в России празднуют День народного единства.