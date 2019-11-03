Лондон, , 15:29 — REGNUM Директор лондонского футбольного клуба «Арсенал» Рауль Санлехи встретился с бывшим главным тренером другого лондонского клуба «Челси» и команды «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Об этом 3 ноября сообщает The Times.

По данным издания, стороны провели совместный обед, на котором обсудили возможность сотрудничества 56-летнего португальского специалиста с командой, так как недовольное результатами нынешнего главного наставника Унаи Эмери руководство «Арсенала» рассматривает варианты его замены.

Также сообщается, что в руководстве лондонского «Арсенала» хотели бы, чтобы новый главный тренер клуба хорошо знал английский язык для налаживания контакта с игроками команды и имел большой опыт работы в английской Премьер-лиги (АПЛ).

Отметим, ранее сам Моуринью заявлял, что он против работы с «Арсеналом», поскольку в этом случае он был бы первым тренером, который смог бы выиграть престижные трофеи с тремя разными командами АПЛ. До этого португалец выиграл восемь трофеев — 3 титула чемпионов АПЛ, Кубок Англии, 3 Кубка английской лиги и Суперкубок Англии, с командой «Челси, а также выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги с «МЮ».