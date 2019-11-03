Ньон, Швейцария, , 15:09 — REGNUM Матч четвёртого тура группового этапа турнира Лиги Чемпионов между французским футбольным клубом «Лилль» и испанской командой «Валенсия» рассудит российская судейская бригада, которую возглавляет Сергей Карасёв. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Также сообщается, что в роли ассистентов главного арбитра встречи выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а в роли резервного арбитра — Сергей Иванов.

Кроме этого, известно, что ответственными за систему видеопомощи арбитрам будут отвечать представитель Германии Бастиан Данкерт и российский специалист Виталий Мешков.

Отметим, матч группы Н в рамках Лиги Чемпионов состоится на поле стадиона «Месталья» В Валенсии 5 ноября и начнется в 23:00 мск.