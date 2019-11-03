Минск, , 15:01 — REGNUM Итальянский велосипедист Филиппо Ганна стал новым мировым рекордсменом в индивидуальной гонке преследования на первом этапе Кубка мира по гонкам на велотреке, проходящем в Минске.

Филиппо Ганна Jeremy-Gunther-Heinz Jahnick

Во время квалификационных заездов 23-летний итальянский велогонщик показал результат 4 минуты 04,252 секунды, что и стало новым мировым достижением.

Отметим, предыдущий рекорд в индивидуальной гонке преследования на велотреке принадлежал представителю США Эштону Лэмби и составлял 4 минуты 05,423 секунд. Он был установлен 7 сентября на Панамериканских играх в Боливии.