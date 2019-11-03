Томск, , 14:32 — REGNUM Футбольный томский клуб «Томь» нанес поражение с разгромным счетом владивостокской команде «Луч» в матче двадцать первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра проходила на поле томского стадиона «Труд» и закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отличились форвард Ислам Тулупов (39-я минута), полузащитник Максим Казанков (56-я) и оформивший в матче дубль хавбек Дмитрий Сасин (78-я, 84-я).

Отметим, по итогам матча «Томь» набрала 33 очка, что позволило ей подняться на седьмую строчку турнирной таблицы ФНЛ. У «Луча» 20 очков и пятнадцатое место.