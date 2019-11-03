Самара, , 14:30 — REGNUM Футбольный самарский клуб «Крылья Советов» переиграл футболистов казанского «Рубина» в матче пятнадцатого тура молодежного первенства России по футболу.

Игра состоялась на поле самарского стадиона «Металлург» и закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

Счет в матче был открыт уже на 6-й минуте усилиями полузащитника хозяев Артёма Горбунова. Спустя семь минут хозяева сравняли счет голом хавбека Максима Седова.

Затем на 42-й минуте хозяева снова вышли вперёд после мяча полузащитника Владислава Тюрина, а гости вновь смогли сравнять счет в результате удачной реализации пенальти, назначенного в ворота «Крыльев Советов», полузащитником гостей Александром Циберкиным.

Точку в матче поставил форвард «Крыльев Советов» Егор Голенков, который на 70-й минуте вновь вывел свой клуб и вперед и этим позволил ему победить в матче.

Отметим, по итогам встречи самарская команда набрала 29 очков, что позволило ей занять второе место в турнирной таблице молодёжного первенства России по футболу. У «Рубина» 17 очков и тринадцатая позиция.