Питтсбург, США, , 14:14 — REGNUM Главный тренер хоккейного клуба «Питтсбург Пигвинз» Майк Салливан считает, что российский форвард Евгений Малкин хорошо сыграл после своего возвращения на лёд после травмы в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Эдмонтон Ойлерз» (1:2 ОТ в пользу «Питтсбурга»).

"Он (Евгений Малкин) сыграл хорошо. Его влияние на команду после возвращения очевидно», — приводит пресс-служба «Питтсбруга» слова Салливана.

Также главный тренер «Пингвинз» отметил, что с Малкиным против его подопечных стало сложнее играть, и что российский хоккеист сыграл хорошо, учитывая, что это был первый матч после большой паузы, связанной с травмой.

Отметим, в матче регулярного чемпионата между клубами «Питтсбург Пигвинз» и «Эдмонтон Ойлерз» Евгений Малкин провел на льду 19 минут 45 секунд и сделал шесть бросков в створ ворот, однако не смог отметиться никакими результативными действиями.