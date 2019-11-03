Шэньчжэнь, Китай, , 14:13 — REGNUM Французская теннисистка Кристина Младенович и представительница Венгрии Тимеа Бабош стали победительницами Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжене.

В финальном матче они уверенно в двух сетах одолели теннисный дуэт в составе Се Су-Вей из Тайваня и Барбора Стрыкова из Чехии со счетом 6:1, 6:3.

Соперницы провели на корте 1 час 4 минуты. За это время Маденович и Бабош один раз подали навылет и смогли реализовать пять брейк-пойнтов. Их оппонентки за этот же временной промежуток трижды ошиблись при подаче и реализовали один брейк-пойнт.

Отметим, это 22-я победа Кристины Младенович и Тимеа Бабош в парном разряде в профессиональной карьере. За неё они получат $315 тысяч призовых и 1080 очко рейтинга.