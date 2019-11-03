Челябинск, , 14:12 — REGNUM Контракт между новым главным тренером челябинского хоккейного клуба «Трактор» Владимиром Юрзиным и руководством команды рассчитан до конца нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 3 ноября рассказал сам специалист.

«Контракт рассчитан до конца сезона», — приводит ТАСС слова Юрзинова-младшего.

Также новый главный тренер челябинской команды отметил, что для того, чтобы решать какие-нибудь задачи, сначала нужно выйти в плей-офф, а потому команде нужно готовиться на каждый матч, так как сыграно достаточное количество матчей и положение «Трактора» далеко не самое лучшее.

«Поэтому надо на каждый матч настраиваться и играть на победу», — подчеркнул Владимир Юрзинов-младший.

Отметим, 2 ноября Владимир Юрзинов-младший сменил на посту главного тренера челябинского клуба «Трактор» латвийского тренера Петериса Скудру, который был уволен после проигрыша «Трактора» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургскому клубу «Автомобилист» со счетом 3:5.