Тбилиси, , 12:54 — REGNUM Ветряную электростанцию с установленной мощностью в 50 МВт построят у села Нигоза в Каспском районе (край Шида-Картли). Об этом рассказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, сообщает 3 ноября издание «Новости-Грузия».

Как пояснила глава Минэкономики, на заседании правительства 1 ноября была утверждена концепция развития новых ветряных электростанций. Новая электростанция будет вырабатывать до 200 миллионов кВт/ч в год. Турнава добавила, что на сегодняшний день возобновляемая энергетика в Грузии представлена преимущественно гидроэлектростанциями, «но современный мир требует диверсификации». Именно поэтому власти страны считают своим приоритетом строительство солнечных и ветряных электростанций.

«У нас нет возможности откладывать какой-либо проект по возобновляемой энергии. Как вы знаете, спрос растет, происходит дефицит, увеличивается импорт. Мы должны сделать все возможное, чтобы очень быстро развить гидроэлектростанции или ветряные станции. Второй фактор — это то, что мы заинтересованы в возобновляемое энергии. Возобновляемая энергия для нас это не только гидро-, но и ветряные и солнечные электростанции», — заявила глава Минэкономики.

В настоящее время в Грузии есть только одна ветряная электростанция — «Картли» с установленной мощностью в 20 МВт, которую открыли в городе Гори в октябре 2016 года. По информации «Фонда развития энергетики», в 2018 году «Картли» выработала электроэнергии на 84,2 кВт/ч.