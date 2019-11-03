Сан-Франциско, США, , 14:02 — REGNUM Нападающий баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Дреймонд Грин получил травму левой руки и выбыл на несколько матчей североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 3 ноября рассказал главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр, его слова приводит ESPN.

Как рассказал специалист, у 29-летнего баскетболиста разрыв связок пальца левой руки, что вывело его из игры как минимум на несколько матчей. При этом Керр не исключил возможности выбытия игрока из-за данной травмы и на более продолжительный срок.

Отметим, это вторая серьёзная для «Голден Стэйт» потеря на старте нового сезона НБА. Ранее на три месяца из-за травмы выбыл из игры разыгрывающий защитник и лидер команды Стефен Карри, также ещё один лидер «Голден Стэйт» — Клэй Томпсон, вероятнее всего пропустит весь нынешний сезон из-за разрыва крестообразных связок колена, который он получил в плей-офф сезона 2018/19.