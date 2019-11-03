Лас-Вегас, США, , 14:01 — REGNUM Российский боксер Сергей Ковалев, являющийся экс-чемпионом Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжёлом весе, принес свои извинения после проигрыша обладателю звания чемпиона мира по версии четырех организаций мексиканцу Саулю Альваресу. Об этом 3 ноября рассказала промоутер Ковалёва Кэти Дува.

«Сергей попросил прощения за поражение», — приводит ТАСС слова промоутера.

Также она отметила, что, по сути, российскому боксёру не за что извиняться в данном случае, так как он сделал всё, что от него здесь зависело.

Отметим, как сообщало, ранее менеджер Сергея Ковалёва Эгис Климас рассказал, что его подопечный не собирается завершать свою профессиональную карьеру после проигрыша мексиканцу Саулю Альваерсу и потери своего титула чемпиона мира по версии WBO.