Сысерть, Свердловская область, , 12:17 — REGNUM Футбольный екатеринбургский клуб «Урал» и команда «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятнадцатого тура молодёжного первенства России по футболу.

Игра состоялась на поле Спортбазы «Бажовия» в Сысерти и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Счет в матче открыл нападающий «Оренбурга» Дмитрий Палагута, отличившийся на 25-й минуте встречи. И только на 77-й минуте «Урал» смог счёт сравнять усилиями полузащитника Дмитрия Маковского.

Отметим, по итогам встречи екатеринбургский клуб с 19 очками находится на десятом месте турнирной таблицы молодёжного первенства России. У «Оренбурга» в активе 8 очков и пятнадцатое, предпоследнее место.