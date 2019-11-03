Торонто, Канада, , 12:10 — REGNUM Имена трех звезд прошедшего дня североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) названы 3 ноября на официальном сайте НХЛ.

Первой звездой дня признан форвард клуба «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, который стал автором победной шайбы в овертайме в матче с командой «Вегас Голден Найтс» (4:3 От) и кроме этого, сделал в матче две результативные передачи.

Второй звездой дня в НХЛ признали чешского нападающего команды «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка, набравшего 3 очка (шайба + 2 результативные передачи) в игре с клубом «Оттава Сенаторз2 (5:2 в пользу «Бостона») и продлившего свою результативную серию до 11 игр подряд.

Третьей звездой игрового дня в НХЛ признан чешский голкипер клуба «Калгари Флеймз» Давид Риттих, оформивший шатаут в матче своей команды с клубом «Коламбус Блю Джекетс», отразив 43 из 43 бросков по своим воротам.