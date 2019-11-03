Лос-Анджелес, США, , 12:03 — REGNUM Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» обыграл в овертайме хоккеистов «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось с ничейным результатом 3:3. У «Кингз» голами отметились Кайл Клиффорд (3-я минута), Мэтт Рой (5-я) и Майкл Амадио (53-я). У «Чикаго» голы на счету Доминика Кубалика (9-я в меньшинстве), Давида Кемпфа (18-я) и Джонатана Тэйвза (59-я при игре 6×5).

В овертайме же сильнее оказались хозяева, автором победной шайбы стал Дрю Даути, отличившийся на 65-й минуте.

Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук провел на льду 16 минут 27 секунд и не отметился за это время никакими результативными действиями.

Отметим, это пятое подряд поражение «Кингз» и вторая победа «Чикаго» в последних семи мачтах.