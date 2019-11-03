Москва, , 11:42 — REGNUM Российский боксёр Сергей Ковалёв не собирается завершать свою профессиональную карьеру после проигрыша мексиканцу Саулю Альваерсу и потери своего титула чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO). Об этом 3 ноября рассказал менеджер Ковалёва Эгис Климас.

«Конечно, он не собирается завершать карьеру», — приводит ТАСС слова Климаса.

Также агент российского боксера подчеркнул, что Сергей Ковалёв намерен вернуть себе потерянный им титул.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сауль Альварес рассказал журналистам, что он считает свою победу над экс-чемпионом WBO в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым самой важной в своей карьере.

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