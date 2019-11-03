Портленд, США, , 11:29 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» проиграл команде «Филадельфия Сикерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете «Мода-центра» в Портленде и закончилась со счетом 128:129 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард, который остановился в шаге от дабл-дабла с 33 очками и 9 результативными передачами. Его коллега по клубу — защитник Родни Худ, набрал в матче 25 очков.

У победителей самым результативным стал доминиканский форвард «Филадельфии» Эл Хорфорд, который смог набрать 25 очков за игру. Ещё 23 очка набрал его одноклубник, нападающий Тобиас Харрис.

Отметим, это пятая подряд победа «Филадельфии» и в следующем матче команда сыграет с клубом «Финикс Санз». Для «Портленда» данное поражение стало вторым за последние пять матчей и далее клубу предстоит встреча с клубом «Голден Стэйт Уорриорз».