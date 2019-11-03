Лас-Вегас, США, , 10:54 — REGNUM Мексиканский боксер Сауль Альварес считает свою победу над экс-чемпионом Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе российским боксером Сергеем Ковалёвым самой важной в своей карьере. Об этом он 3 ноября заявил журналистам после своего боя в Лас-Вегасе.

«Я сделал историю, это самая важная победа в карьере», — заявил Альварес, отметив, что это был очень трудный бой и оба боксёра знали, что он будет таким.

Также мексиканец подчеркнул, что он очень уважает своего оппонента и считает, что Сергей Ковалёв провёл хороший бой.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сауль Альварес нокаутировал Сергея Ковалева в одиннадцатом раунде поединка, проходившего в Лас-Вегасе, в результате чего российский боксер лишился своего титула чемпиона WBO в полутяжёлом весе.